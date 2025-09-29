A Misano Adriatico il mare è pulito: confermata la Bandiera Blu 2025

I parametri sono conformi agli standard stabiliti dalla FEE

Arpae ha concluso, nei giorni scorsi, i sei campionamenti previsti per la verifica della qualità delle acque di balneazione a Misano Adriatico. I risultati hanno confermato parametri pienamente conformi agli standard stabiliti dalla Fondazione per l’Educazione Ambientale (FEE) che, anche nel 2025, ha riconosciuto a Misano la Bandiera Blu.

Durante tutta la stagione estiva il mare di Misano si è distinto per l’eccellenza qualitativa delle acque: pulite, cristalline e costantemente monitorate. Le analisi hanno evidenziato valori eccellenti, ai quali si aggiungono le numerose testimonianze da parte di turisti e residenti che hanno sottolineato la bellezza e la limpidezza del mare.

“La Bandiera Blu non è solo un simbolo, ma il risultato di un impegno quotidiano condiviso tra amministrazione, operatori turistici e comunità locale – le parole dell’Assessore all’Ambiente Nicola Schivardi -. Misano continua a investire in qualità, ambiente e accoglienza, per confermarsi, anche negli anni a venire, come destinazione turistica di riferimento per tantissime famiglie”.

Alla qualità delle acque, infatti, si aggiungono quella dei servizi offerti dagli stabilimenti balneari, la sicurezza garantita da un efficiente servizio di salvataggio e una politica ambientale fortemente orientata alla sostenibilità. Misano Adriatico si distingue per una gestione attenta della raccolta differenziata, per l’impegno verso la tutela dell’ambiente marino e costiero e per le iniziative di sensibilizzazione rivolte a cittadini e turisti.