A Misano due serate sulla bellezza: ospite anche Umberto Galimberti

"Bellezza, legge segreta della vita" il tema delle due serate dell'8 e 9 luglio a Misano

Sarà "Bellezza, legge segreta della vita" il tema su cui ci concentreranno le due serate dell’attesa rassegna filosofica estiva di Misano Adriatico. Ad animarne i contenuti, due appuntamenti in programma l'8 e il 9 luglio dalle 21.15 in piazza della Repubblica, promossa dal Comune di Misano Adriatico sotto la regia di Gustavo Cecchini.



Saranno protagonisti uno dei più prestigiosi filosofi italiani, Umberto Galimberti, e il monaco laico e teologo Enzo Bianchi che vi aggiungerà la declinazione fra enigma e seduzione, per sostenere che oggi, più che mai, il mondo ha bisogno di bellezza.

La rassegna filosofica gode del sostegno di RivieraBanca e Romagna Acque.