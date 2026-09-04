A Misano torna il festival dedicato alla bici, quest'anno a carattere internazionale

Taglio del nastro a Misano World Circuit

Questa mattina (4 settembre), al Misano World Circuit Marco Simoncelli, taglio del nastro per la nona edizione di International Bike Festival 2026. Un momento simbolico, alla presenza di numerose autorità locali, che apre un’edizione particolarmente significativa nel percorso di crescita dell’evento. Nel 2026 la manifestazione si presenta infatti per la prima volta con la nuova identità di International Bike Festival, evoluzione, spiegano gli organizzatori, "che ne esprime la crescente dimensione internazionale e rafforza il ruolo di Misano come punto di incontro per aziende, operatori, istituzioni, professionisti e appassionati del mondo della bicicletta".

“International Bike Festival è ormai uno degli appuntamenti di riferimento a livello internazionale per il mondo della bicicletta e siamo orgogliosi che abbia scelto l’Emilia-Romagna e il Misano World Circuit come propria casa”, dichiara l’assessora allo Sport e al Turismo della Regione Emilia-Romagna, Roberta Frisoni.

“Un evento capace di riunire le tante anime della bici: sport, innovazione, industria, mobilità sostenibile e cicloturismo, un settore sul quale come Regione stiamo investendo con convinzione. Dopo aver ospitato a Rimini Velo-city, International Bike Festival rafforza ulteriormente il posizionamento dell’Emilia-Romagna nel mondo della bicicletta e conferma la capacità dei grandi eventi di generare valore e attrattività per il territorio. È l’Emilia-Romagna che vogliamo raccontare: una terra di sport, aperta all’innovazione e capace di trasformare le proprie passioni in occasioni di sviluppo", prosegue Frisoni.

International Bike Festival giunge alla sua nona edizione confermandosi un appuntamento di riferimento per la bike industry e un luogo capace di mettere in relazione business, innovazione, sport, territorio e community.

Il taglio del nastro dà così ufficialmente il via a International Bike Festival 2026, che fino a domenica 6 settembre porterà al Misano World Circuit Marco Simoncelli i protagonisti della bike industry e una community di professionisti e appassionati provenienti dall’Italia e dall’estero.