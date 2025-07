A Misano vince la costanza: Goethe e Kirchhofer davanti a tutti in Gara 2

La McLaren n. 59 tiene testa alla Mercedes n. 48 nel finale. Terzo gradino del podio per la Porsche di Rutronik Racing

Gara 2 della Sprint Cup del GT World Challenge powered by AWS ha visto trionfare Benjamin Goethe e Marvin Kirchhofer. La coppia su McLaren n. 59 è riuscita a tenere a bada, nei minuti finali, gli attacchi di Lucas Auer, che a metà gara ha preso il posto di Maro Engel al voltante della Mercedes AMG GT3 EVO n. 48 (Winward Racing). Terzo posto per la Porsche 992 GT3-R n. 96 di Rutronik Racing.

Ventunesima posizione per la coppia formata da Valentino Rossi e Raffaele Marciello: i vincitori di Gara 1 sono stati penalizzati per aver superato il limite di velocità in pit-lane.

La gara è stata sospesa a lungo a causa di un incidente, per fortuna senza conseguenze, che ha reso necessario il ripristino delle condizioni di sicurezza.

