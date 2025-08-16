Lupo entra nel giardino di casa e sbrana un cane: dopo Vergiano, anche in via Santa Cristina

La testimonianza della padrona dell'animale: "Tutto testimoniato dalle telecamere"

Lupo scavalca la recinzione di un'abitazione e uccide un cane: i fatti sono avvenuti alle 22 circa di Ferragosto, in via Santa Cristina, in zona "Coste di Sgrigna". L'episodio ha suscitato grande preoccupazione negli abitanti: già da tempo i riminesi che risiedono nelle zone più periferiche del Comune, hanno lanciato l'allerta, riportando diverse segnalazioni inerenti avvistamenti di lupi. I fatti di sabato sono stati ripresi dalle telecamere di videosorveglianza dell'abitazione: a raccontare l'accaduto, alla nostra redazione, è la padrona di casa. "Prima di sabato solamente mio marito aveva fatto un avvistamento, ma all'altezza dei Casetti, aveva visto un lupo attraversare la strada. Venerdì sera noi eravamo in casa, avevamo finito di cenare. Di solito facciamo fare al cane un ultimo giretto in giardino. Siccome sappiamo del problema lupi, non mandiamo mai la nostra cagnolina da sola", racconta. "Mio marito è uscito e ha iniziato a giocare con la nostra cagnolina, lanciandole la pallina da tennis.- prosegue la testimonianza - Poi è rientrato un attimo in casa, velocemente, per riporre le chiavi della macchina. Abbiamo sentito un forte abbaiare. Siamo usciti, abbiamo chiamato la nostra cagnolina, ma niente. Abbiamo girato disperatamente per cercarla". Infine l'amara scoperta: marito e moglie hanno visionato le riprese delle telecamere e hanno visto il lupo in azione. Un assalto rapido, con fuga altrettanto rapida: "È arrivato a cinque metri dalla porta di casa nostra, poi si è spostato nel giardinetto e ha azzannato al collo il nostro cane, trascinandolo via". Analoga vicenda era avvenuta a fine luglio a Vergiano, dove era stato ucciso un meticcio di taglia media, sempre davanti all'abitazione dei suoi padroni.