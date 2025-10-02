A Misano World Circuit le moto del passato per l'ultima del CIV Classic

il 2 ottobre a Misano tornano in pista le moto storiche per il CIV Classic Weekend, ultima tappa con Epoca Velocità e Trofeo Moto Guzzi.

Le leggende del motociclismo tornano a ruggire al Misano World Circuit il 2 ottobre per il Misano CIV Classic Weekend, sesta ed ultima tappa del CIV Classic. Un evento imperdibile per gli appassionati delle due ruote d’epoca, con un programma ricco di gare, emozioni e storia.

Sulla pista scenderanno i protagonisti delle categorie Epoca Velocità CIV Classic e del sempre spettacolare Trofeo Moto Guzzi Fast Endurance CIV Classic, per un weekend che celebra la passione per il motociclismo con mezzi che hanno almeno 20 anni di età e, nella maggior parte dei casi, sono iscritti al Registro Storico FMI.

Tante classi in pista e gare emozionanti

Il Misano CIV Classic Weekend offrirà un ampio ventaglio di competizioni. Riflettori puntati sul Campionato 2T Italian GP, l’unico in Italia dedicato esclusivamente alle moto a due tempi, nelle cilindrate 125 e 250cc.

Grande attesa anche per il Trofeo Moto Guzzi Fast Endurance, che rievoca le mitiche gare di durata degli anni ’70. La gara clou scatterà sabato alle 19:20, con una spettacolare partenza “Le Mans style” e 90 minuti di battaglia in pista.

Da non perdere le sfide del Trofeo Lightwin, riservato alle leggere bicilindriche, e della Sportwin Cup, grande novità di questa edizione.

Domenica con 11 gare e ingresso gratuito

Dopo le qualifiche del sabato, la domenica sarà interamente dedicata alle gare, con ben 11 manches in programma per offrire spettacolo e adrenalina dalla mattina fino al pomeriggio.

L’ingresso è gratuito per il pubblico, con accesso libero alla Tribuna Centrale e alla Tribuna B. Ma l’esperienza non si ferma alla pista: nella MWC Square, cuore pulsante dell’evento, saranno attivi diversi servizi e spazi commerciali. Presenti le attività Summertrade, Foto Snapshot, Tecno Bike Misano, Yamaha GYTR Pro Shop, Garage 51 e lo store Terranova, per vivere al massimo l’atmosfera del weekend.

Un’occasione unica per rivivere la magia delle moto che hanno fatto la storia e condividere la passione per il motociclismo classico in uno dei templi italiani delle due ruote.