A Mondaino la danza contemporanea guarda al futuro: Riccardo De Simone in residenza al Teatro Dimora

Dal 23 settembre al 5 ottobre l'artista lavorerà a "Everybody has fate", nuovo progetto vincitore di DNAppunti coreografici 2025. Il 2 ottobre la prova aperta al pubblico

Il Teatro Dimora di Mondaino si prepara ad accogliere Riccardo De Simone, danzatore e artista multidisciplinare, che dal 23 settembre al 5 ottobre sarà impegnato in una residenza creativa dedicata alla ricerca e alla composizione di "Everybody has fate". Il progetto, vincitore di DNAppunti coreografici 2025, rappresenta l'ultima tappa del percorso di produzione prima del debutto previsto l'11 ottobre al Romaeuropa Festival.

Lo spettacolo nasce da una riflessione sul tempo e sulla difficoltà di afferrare il presente. In scena due danzatori si muovono su slide boards, simulando il pattinaggio di velocità. Scivolano, si inseguono, sembrano procedere verso una destinazione, ma senza riuscire davvero a raggiungerla. Un movimento continuo che diventa la traduzione fisica di un tempo che sfugge. La scena è attraversata da sonorità electro-pop, beat rapidi e incalzanti che si intrecciano con i movimenti dei performer. Il suono accompagna una partitura costruita sulla ripetizione e sulla ciclicità, mentre lo scorrere sulle tavole diventa una sorta di metronomo visivo.

Il lavoro mette così al centro la percezione di un presente difficile da trattenere, sospeso tra ciò che è già accaduto e un futuro ancora da raggiungere. "Everybody has fate" parte da questa condizione di movimento permanente per interrogarsi sulla natura del tempo, sul significato dell'istante presente e sulla possibilità di guardare a un futuro che rimane incerto.La residenza al Teatro Dimora rappresenta una delle tappe del progetto DNAppunti coreografici, percorso dedicato al sostegno della giovane coreografia italiana Under 35 e promosso attraverso la collaborazione tra diverse realtà nazionali della danza contemporanea. Al termine della residenza, venerdì 2 ottobre alle 21, il lavoro sarà presentato al pubblico in una prova aperta a ingresso libero. Sarà l'occasione per vedere da vicino il progetto nel suo percorso di costruzione e assistere a una delle ultime fasi prima del debutto. Dopo la prova, Francesca Giuliani accompagnerà un incontro con De Simone nell'ambito de "Il pane quotidiano. Moltiplicazione degli sguardi. Dialoghi ravvicinati tra artisti e spettatori". La serata si concluderà con un piccolo rinfresco.