Da Pietracuta avevano aperto la storica boutique a Rimini: dopo 35 anni, l'attività chiude

Chiude Dressing: le titolari, le sorelle Fabbri vanno in pensione

Dopo 35 anni chiude uno storico negozio di abbigliamento di viale Amerigo Vespucci a Rimini: si tratta di dressing, gestito dalle sorelle Meris e Donatella Fabbri, originarie di Pietracuta. L'attività era molto nota non solo tra i cittadini, ma anche tra i turisti. La notizia della chiusura, annunciata dal cartello posto in vetrina "Svendita totale per cessata attività", ha già scatenato il tam-tam tra gli affezionati clienti. "Ci spiace per loro, per il rapporto che si era creata. Ma ogni cosa ha un inizio e una fine", racconta una delle due sorelle, contattata telefonicamente. Oltre a ringraziare la clientela, le sorelle Fabbri vogliono precisare un concetto: "Nessuna polemica, né con l'amministrazione comunale, né con altri. Nessun problema, con nessuno: cittadini, altri negozianti, vicini. Dopo 35 anni, semplicemente, si è creata una situazione che ci ha portato a fare basta", raccontano le sorelle, che però sottolineano quanto Marina Centro abbia cambiato volto da quel marzo 1991, data di apertura del negozio. Un anno speciale: "Ad aprile, nevicò. Noi avevamo iniziato a vendere i costumi da bagno", ricordano divertite. Adesso potranno godersi al meglio la neve dell'Alta Valmarecchia (negli ultimi anni poco frequente, in realtà..), nella loro seconda vita, con il conseguimento della meritata pensione.