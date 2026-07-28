A Montefiore "Calcio sotto la rocca": al talk show Massimo Bonini e Simone Alberici

L'evento è in programma mercoledì 29 luglio

Tra gli eventi estivi di Montefiore Conca c'è un appuntamento dedicato al calcio. Mercoledì 29 luglio, alle 21, è in programma “Il calcio sotto la Rocca”, una serata speciale organizzata insieme a Radio Bianconera. A moderare l’incontro sarà Alessandro Santarelli, che guiderà un talk tra interviste, aneddoti e approfondimenti sul mondo del pallone. Sul palco saliranno Massimo Bonini, storica bandiera della Juventus e della Nazionale sammarinese, Simone Alberici, presidente Figc Emilia-Romagna, Sergio Franco, delegato Figc-Lnd Rimini, Mauro Belpani, vicepresidente Aiac Emilia-Romagna, e Mattia Vincenzi, presidente Aiac Rimini. Un’occasione per ascoltare storie, esperienze e retroscena raccontati da protagonisti del calcio.

