A Montefiore Conca la luce di una favola diventa romanzo solidale

Domenica 14 dicembre al Teatro Malatesta la presentazione de La Luce di Montefiore di Nicola Battistoni a sostegno di Ageop Ricerca Odv

Il Comune di Montefiore Conca, assieme al Lions Club Cattolica, è lieto di annunciare la presentazione ufficiale del romanzo La Luce di Montefiore, scritto dall’autore locale Nicola Battistoni. L’evento si terrà domenica 14 dicembre, alle ore 16.00, presso il Teatro Malatesta.

Un libro nato da una favola e diventato un progetto solidale

La Luce di Montefiore nasce da una storia speciale: una favola scritta quasi due anni fa per Sara Cantagalli,una bambina che sognava di essere “Principessa per un giorno” proprio a Montefiore. Un desiderio che purtroppo non si è potuto avverare, ma che ha dato origine a un progetto più ampio, trasformato oggi in un romanzo che unisce leggende locali, memoria e simbolismi legati alla Rocca malatestiana.

Il libro è quindi dedicato al ricordo di Sara, protagonista di quella favola in occasione dell’evento “Principessa per un giorno”, iniziativa resa possibile grazie all’impegno di Arianna Piermarini, che sarà presente alla serata.

Un’iniziativa a sostegno di Ageop Ricerca Odv

La presentazione avrà un carattere fortemente solidale: l’intero ricavato dell’evento sarà devoluto ad Ageop Ricerca Odv – Associazione Genitori Ematologia Oncologia Pediatrica, realtà che da oltre quarant’anni opera a Bologna per offrire accoglienza, supporto, assistenza e ricerca a favore dei bambini e delle famiglie colpite da patologie onco-ematologiche.

L’evento

Nel corso dell’incontro, Nicola Battistoni e Arianna Piermarini, moderatrice dell’evento, dialogheranno con il pubblico per raccontare la genesi del romanzo e il viaggio creativo che ha portato alla costruzione del mondo di Sara, la giovane erede chiamata a custodire la luce di Montefiore nel suo cammino di crescita.

Sarà presente anche Stefano Vanni, autore delle illustrazioni del libro, che offrirà un breve contributo sul lavoro visivo che accompagna la storia.