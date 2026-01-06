La neve ritarda la campanella: da Novafeltria a Morciano, ecco dove le scuole saranno chiuse

Scuole chiuse in Valmarecchia (Santarcangelo a parte) e Valconca il 7 gennaio

Come da previsione, la neve sta scendendo in Provincia di Rimini. Domani (mercoledì 7 gennaio) è attesa la riapertura degli istituti scolastici, ma come prevedibile, in alcuni Comuni si sta disponendo un rinvio.

Le scuole saranno chiuse a San Leo e Talamello, con ordinanze dei sindaci Bindi e Bianconi, e a Novafeltria. L'ordinanza del sindaco Zanchini è attesa a breve.



A Pennabilli e Sant'Agata Feltria scuole chiuse sia il 7 che l'8 gennaio: lo hanno comunicato le due amministrazioni comunali sui social.

Il 7 gennaio nel territorio del Comune di Verucchio le scuole rimarranno chiuse. La sindaca Lara Gobbi ha firmato l'ordinanza che rinvia la ripresa delle lezioni dopo le vacanze natalizie e di fine anno. La decisione è stata presa in considerazione delle precipitazioni nevose tutt'ora in corso e dell'allerta meteo per basse temperature e quindi formazione di ghiaccio diramata da Protezione Civile dell'Emilia-Romagna e ARPAE in vigore dalla mezzanotte e per tutta la giornata di domani.

Scuole chiuse il 7 gennaio anche a Poggio Torriana.



Valconca: anche il sindaco di Morciano Ciotti ha firmato l'ordinanza di chiusura degli istituti scolastici di ogni ordine e grado. Stessa decisione per la sindaca Cecchini a San Clemente.

Niente ritorno sui banchi di scuola anche a Mondaino e Gemmano.

Alla fine scuole chiuse in tutta la Valconca. Arriva la nota dell'Unione dei Comuni Valconca: A causa delle condizioni meteo previste per mercoledì 7 dicembre, con un deciso calo delle temperature e il rischio concreto di neve e ghiaccio, è stata disposta la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado in tutti i Comuni della Valconca. La decisione è stata assunta in via precauzionale per garantire la sicurezza degli studenti, delle famiglie e del personale scolastico, considerando le possibili criticità legate alla viabilità e agli spostamenti nelle prime ore del mattino. La cittadinanza è invitata a prestare attenzione agli aggiornamenti meteo e alle eventuali comunicazioni ufficiali, adottando comportamenti prudenti durante tutta la giornata.