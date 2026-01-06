L'Epifania porta la neve anche a Rimini e in costa: "Befana" di maltempo su tutta la Provincia

Nel pomeriggio in costa i venti di bora dovrebbero portare un leggero rialzo termico e pioggia mista neve. Ancora neve nell'entroterra

La neve è arrivata in Provincia di Rimini con l'arrivo della Befana. Previsioni perfettamente rispettate per il giorno dell'Epifania (martedì 6 gennaio), anche a livello di entità di precipitazioni. La dama bianca ha interessato la costa: Rimini si è svegliata con un leggero accumulo nevoso, decisamente coreografico. Intorno alle 9 della mattina la neve ha ripreso a scendere.

Federico Antonioli di MeteoFed - Mare e costa evidenzia sulla propria pagina social: "La nevicata si sta intensificando rispetto alle prime ore del mattino. Ci sarà accumulo di neve lungo la costa e poi a salire verso l'entroterra, soprattutto a monte della via Emilia. Nevicate consistenti sulle zone collinare e appenniniche: 20-30 cm di neve fresca oltre i 700 metri, a quote più alte anche accumuli più consistenti". La neve continuerà a scendere in giornata, anche se in costa è atteso un cambiamento a causa dei venti di bora, che porteranno pioggia mista a neve e un leggero rialzo termico.

In Valmarecchia la strada Marecchiese è transitabile. Gli spazzaneve sono operativi già da ore, ma ovviamente le precipitazioni più consistenti nell'entroterra stanno creando maggiori difficoltà, per cui è consigliabile muoversi solo per necessità e con catene da neve.

Ancora una volta una perturbazione di stampo invernale che ha interessato la Regione Emilia Romagna ha colpito maggiormente il territorio della Provincia di Rimini. Le precipitazioni nevose persisteranno non solo per il 6 gennaio, ma anche domani (7 gennaio) sono previste deboli nevicate sopra i 100 metri di quota, in esaurimento nel corso della giornata.