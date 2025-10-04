A Montefiore Conca torna "Mangiarsano": una giornata tra sapori, natura e benessere

Domenica 5 ottobre, dalle prime ore del mattino fino alla sera, il borgo si trasformerà in un grande palcoscenico di sapori, incontri e spettacoli

Montefiore Conca si prepara ad accogliere la XXV edizione di Mangiarsano, la manifestazione che ogni anno celebra le eccellenze del territorio e le tradizioni legate al buon cibo, alla salute e alla vita all’aria aperta.

Domenica 5 ottobre, dalle prime ore del mattino fino alla sera, il borgo si trasformerà in un grande palcoscenico di sapori, incontri e spettacoli, con un programma ricchissimo capace di coinvolgere grandi e piccoli. Il cuore della giornata sarà, come sempre, il percorso del gusto lungo le mura fortificate, dove produttori locali, artigiani del cibo e hobbisti proporranno carni, ortaggi, miele, olio, pane a lievitazione naturale, pecorini di Montefiore e tante altre specialità delle Terre del Conca. Non mancheranno le caldarroste e la piadina romagnola a cura della Pro Loco, simboli irrinunciabili dell’autunno e della tradizione.

La mattinata si aprirà alle 8.30 in Piazza della Libertà con la passeggiata della salute guidata dal Walking Leader Luigi Cavalli e da Luigino Mancini: un itinerario tra le bellezze naturalistiche di Montefiore, passando per Valdoca, Balza, San Felice, Greppa del Re, San Simeone e Serra di Sopra, fino alla Big Bench #310. Alle 10.00 prenderà il via la mostra mercato dei produttori agricoli e dell’artigianato artistico, mentre alle 11.30 il Teatro Malatesta ospiterà una tavola rotonda sui rischi dei cibi ultraprocessati, con la dietista Isabella Tontini e il presidente di Coldiretti Rimini Guido Cardelli Palazzi. Dalle 12.30, la Piazzetta della Valdoca diventerà il regno dei sapori con il pranzo dei produttori locali: carni e salumi, pane contadino, formaggi, conserve, miele, olio, vini e distillati.

Tutte le degustazioni saranno a pagamento e con posti limitati. Il programma proseguirà per tutta la giornata con tanti eventi collaterali: yoga e tiro con l’arco all’Arena Raciti, mostre d’arte e di ceramica, laboratori creativi e gastronomici per bambini, spettacoli degli sbandieratori e musica country nel borgo. La Rocca Malatestiana sarà aperta alle visite guidate, con dimostrazioni di stampa artistica e mostre a cura dell’Opificio della Rosa.

La giornata del 5 ottobre avrà un sapore speciale perché segna anche l’avvio della 61ª Sagra della Castagna, uno degli appuntamenti più attesi dell’autunno romagnolo. La manifestazione proseguirà per tutte le domeniche del mese, arricchendo l’offerta con spettacoli, musica dal vivo e intrattenimento per tutte le età. Dopo l’esordio con i Wild Angels e il loro show country, il 12 ottobre sarà la volta di Radio Studio Più, che trasformerà la piazza in una discoteca a cielo aperto con il suo dj set in diretta. Domenica 19 toccherà ai Qluedo far rivivere i grandi successi dagli anni Ottanta ai Duemila, mentre il gran finale del 26 ottobre sarà affidato all’orchestra Castellina Pasi, custode della più autentica tradizione musicale romagnola.



