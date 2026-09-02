A Montefiore i numeri non tornano: l'opposizione attacca sui conti del Comune

Nel mirino debiti scaduti per più di 12mila euro, minori entrate per 11mila euro e riscossioni inferiori alle previsioni su Imu e Irpef

"Quasi 13mila euro di debiti commerciali scaduti e non pagati, 11 mila euro di minori entrate ancora da contabilizzare e riscossioni molto inferiori alle previsioni". Sono i numeri sui quali i capigruppo di opposizione Vallì Cipriani e Simone Mazzi chiedono chiarimenti all'amministrazione comunale, dopo aver esaminato i verbali del Revisore unico dei conti.

Il dato sui debiti, riportato nel verbale, si riferisce al 16 luglio 2026. Sul fronte delle entrate, invece, al 17 luglio risultavano incassati 59.959 euro di Imu a fronte di una previsione di 390mila euro e 36.387 euro di addizionale Irpef rispetto ai 250mila euro previsti. Per il recupero dell'evasione fiscale erano stati riscossi 12.399,08 euro sui 76mila euro messi a bilancio.

L'opposizione contesta anche la mancata registrazione di una minore entrata di 11.674,94 euro, legata al taglio dei contributi europei del fondo PR FESR 2021-2027. Tra le criticità segnalate c'è inoltre il mancato adeguamento del bilancio di previsione 2026-2028 all'esito del conguaglio Covid-19, previsto dal decreto ministeriale del 23 luglio 2024.

Un altro punto riguarda il Documento unico di programmazione 2027-2029. Nel verbale del 21 luglio il Revisore ha rilevato l'assenza dello schema di bilancio di previsione, ritenendo impossibile esprimere un giudizio motivato sulla congruità, coerenza e attendibilità contabile delle previsioni e dei progetti inseriti nel Dup. L'opposizione segnala inoltre che il Programma triennale dei lavori pubblici e il Piano delle alienazioni immobiliari non risultano adottati autonomamente.

"Di fronte a questo quadro di superficialità contabile", concludono Cipriani e Mazzi, "per il bene del paese, porteremo la questione con forza a chi di dovere. Pretendiamo chiarimenti immediati a tutela delle risorse dei cittadini di Montefiore Conca".