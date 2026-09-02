Malore mentre fa il bagno, 35enne di Rimini muore annegato

Marco Qiu, residente a Rimini, era in acqua con la fidanzata alla cascata della Brusia, a Portico e San Benedetto. Inutili i soccorsi

Tragedia alla cascata della Brusia, nel territorio di Portico e San Benedetto, in provincia di Forlì Cesena. Marco Qiu, 35 anni, residente a Rimini, è morto annegato dopo essere stato colto da un probabile malore mentre faceva il bagno insieme alla fidanzata.

L'allarme è scattato intorno alle 14.45, quando il giovane è scomparso sott'acqua senza più riemergere. Sul posto sono intervenuti Vigili del Fuoco, sommozzatori, 118 ed elisoccorso. Il corpo è stato individuato e recuperato in profondità dai sommozzatori, ma per il 35enne non c'era ormai più nulla da fare.

Sul posto anche i Carabinieri per gli accertamenti sulla dinamica. La Procura non ha disposto l'autopsia e ha dato il nulla osta alla restituzione della salma ai familiari.