Sanzionato per vendita di abiti, lo stilista Sorbellini: “Era una presentazione, farò ricorso”

I fatti avvenuti a Forte dei Marmi. La versione dello stilista riccionese

Lo stilista riccionese Matteo Sorbellini è pronto a far valere le sue ragioni davanti al giudice, impugnando le sanzioni della polizia locale a seguito dell'evento organizzato a Forte dei Marmi, all'interno del noto Caffè Morin, per il suo marchio di moda Vip Room. A Sorbellini è contestata la vendita di capi di abbigliamento senza il rispetto delle prescrizioni di legge, in particolare per la mancanza di Scia (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) e per l'esposizione di un roll up pubblicitario. Lo stilista precisa: "I miei avvocati stanno facendo ricorso. Non si trattava di una vendita, ma di una presentazione esclusiva della nuova collezione di pezzi unici e preziosi. Solo 29 capi presentati ad una clientela selezionata ed invitata per la speciale occasione nello storico caffè Morin del Forte, oggi acquistato dalla famiglia Berlusconi".

Sorbellini aggiunge: "Un preludio per presentare il mio libro intitolato À Bientôt, appena uscito e già primo in classifica tra le biografie di moda più vendute in Italia, e annunciare la prossima apertura di un Vip Room Forte dei Marmi. Sarà un negozio di nicchia per pochi. Una location d’eccezione è stata scelta per la prossima apertura, che sveleremo solo ad un ristretto pubblico di estimatori del brand. Ai rari cose rare, sottolinea lo stilista. Scelta Forte dei Marmi come location italiana adatta al secondo punto vendita dello stilista proprio per l’esclusività e ricercatezza della clientela".