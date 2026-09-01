Boutique abusiva al bar di Forte dei Marmi: multa da 5mila euro per Sorbellini

Il pop up di Vip Room al Caffè Morin finisce nel mirino della polizia locale. Sanzionata anche la titolare del locale

Il tam tam era partito sui social, con video e post per annunciare tre giorni di vendita del marchio Vip Room a Forte dei Marmi. Poi sono arrivati i controlli della polizia locale e le multe. Protagonista della vicenda è lo stilista riccionese Matteo Sorbellini, titolare del brand insieme alla moglie Monikina, che durante il weekend aveva allestito un punto vendita temporaneo all'interno del Caffè Morin.

Quando gli agenti sono arrivati, hanno trovato la veranda del locale trasformata in una vera e propria boutique, con stender e capi di abbigliamento esposti. Per l'attività commerciale, secondo quanto contestato dalla polizia locale, non era stata presentata la necessaria Scia. A Sorbellini è stata quindi comminata una sanzione di 5mila euro, in misura ridotta. A questa si è aggiunta una seconda multa da 430 euro per un roll up pubblicitario collocato all'esterno del locale senza autorizzazione.

La contestazione ha riguardato anche la titolare del Caffè Morin, sanzionata con 1.000 euro per non aver comunicato la modifica della superficie destinata alla somministrazione. Una parte degli spazi era infatti stata utilizzata per ospitare abiti e accessori del temporary store.

Per Sorbellini, tra l'altro, non si tratta del primo episodio. Una situazione analoga si era verificata già nell'estate del 2024, sempre nello stesso locale e con un successivo intervento della polizia locale. Anche in quell'occasione erano scattate le sanzioni.

Questa volta gli agenti avevano seguito anche la promozione dell'evento sui social, dove nei giorni precedenti erano comparsi diversi video con date, luogo e inviti rivolti ai potenziali clienti. Al momento dei controlli, però, quella che era stata presentata online come una trasferta temporanea di Vip Room si è trasformata in una contestazione amministrativa da migliaia di euro.