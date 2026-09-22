A Montefiore nasce il primo gruppo consiliare di Futuro Nazionale

Simone Mazzi aderisce al movimento di Roberto Vannacci e cambia il nome del gruppo di opposizione. La nuova dicitura sarà comunicata in Consiglio

Il movimento Futuro Nazionale con Roberto Vannacci entra ufficialmente nel consiglio comunale di Montefiore Conca. Il consigliere e capogruppo Simone Mazzi ha infatti formalizzato la propria adesione alla formazione politica, modificando anche la denominazione del gruppo consiliare di opposizione che da ora sarà "Futuro Nazionale con Roberto Vannacci".

Il passaggio è stato comunicato con una lettera depositata al sindaco e al segretario comunale. Si tratta, secondo quanto riferito dalla formazione politica, della prima presenza istituzionale di Futuro Nazionale in un consiglio comunale della Romagna. Mazzi era già referente territoriale del Comitato Costituente "Rimini 1596", legato al movimento. La nuova denominazione dovrà essere recepita negli atti consiliari e nei verbali ufficiali e sarà comunicata formalmente durante la prima seduta utile del Consiglio comunale.

Con il cambio di gruppo, Mazzi porterà nell'attività consiliare le posizioni di Futuro Nazionale, indicando tra le priorità sicurezza, tutela dell'identità nazionale e attenzione alle comunità locali. Il consigliere ha inoltre delineato una linea di opposizione nei confronti dell'amministrazione comunale, richiamando i principi indicati dal movimento, tra cui sovranità democratica, merito e attenzione a famiglie e lavoratori. L'ingresso di Mazzi nel movimento si inserisce nella fase di organizzazione territoriale che Futuro Nazionale sta portando avanti anche in Emilia-Romagna. Il consigliere di Montefiore Conca è già impegnato nell'attività del comitato riminese e, con il passaggio formalizzato in questi giorni, il movimento acquisisce ora una rappresentanza all'interno di un'assemblea comunale della Romagna. Per Montefiore Conca si apre così una nuova fase della legislatura, con la nascita di un gruppo consiliare che farà riferimento direttamente alla formazione politica fondata da Roberto Vannacci. Il nuovo assetto sarà ufficializzato nei prossimi lavori del Consiglio comunale.