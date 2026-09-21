Scontro sulla via Emilia, scooterista elitrasportato a Cesena

L'incidente all'altezza di via Sassonia: coinvolti un furgone e un T-Max, lo scooterista non sarebbe in pericolo di vita. La Statale è stata temporaneamente chiusa, traffico deviato

Un furgone che stava percorrendo la via Emilia in direzione Santarcangelo e uno scooter T-Max che arrivava dalla direzione opposta si sono scontrati all'altezza di via Sassonia intorno alle 11 di questa mattina. L'incidente è avvenuto quando il conducente del furgone ha iniziato una svolta a sinistra per imboccare via Sassonia, attraversando la doppia linea continua presente sulla carreggiata.

Proprio in quel momento è arrivato lo scooter, con l'impatto che ha coinvolto in pieno il mezzo a due ruote. Ad avere la peggio è stato il conducente del T-Max, soccorso dai sanitari intervenuti sul posto e successivamente trasportato in elicottero all'ospedale Bufalini di Cesena. Le sue condizioni, da quanto emerso nelle prime informazioni, non sarebbero tali da far temere per la vita, anche se l'uomo ha riportato conseguenze che hanno reso necessario il trasferimento in un centro ospedaliero attrezzato. Sul luogo dell'incidente è intervenuta la polizia stradale, impegnata nei rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dello scontro e accertare le responsabilità. Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi, la statale è stata temporaneamente interrotta nel tratto interessato dall'incidente. Il traffico è stato deviato con possibili rallentamenti nella zona.