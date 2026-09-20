Valerio Braschi ha detto sì a Ludovica: le nozze a Santarcangelo tra pochi intimi

Il vincitore di MasterChef ha sposato Ludovica Franco alla chiesa della Pieve. Poi la festa al Blu Suite di Bellaria con circa 80 invitati

La porta della Pieve di Santarcangelo si è chiusa dietro gli sposi e, per qualche ora o forse qualcosa in più, i fornelli hanno lasciato spazio alle nozze. Valerio Braschi, lo chef santarcangiolese diventato famoso nel 2017 con la vittoria della sesta edizione di MasterChef Italia, ha sposato oggi Ludovica Franco. La cerimonia è andata in scena nella Pieve di Santarcangelo, una chiesa particolarmente legata alla famiglia dello chef. Poi la festa si è spostata al Blu Suite di Bellaria Igea Marina, dove la coppia ha accolto circa 80 invitati.

È stato un matrimonio pensato senza grandi esposizioni e con una lista di invitati ristretta. Braschi e Ludovica avevano scelto di condividere la giornata con amici, collaboratori e persone conosciute nel corso degli anni, evitando il tradizionale elenco di nomi televisivi. Nessun personaggio di MasterChef, aveva anticipato lo chef nei giorni scorsi: "Abbiamo scelto di invitare semplicemente i nostri amici, i collaboratori dei ristoranti di Milano e anche quelli che erano con me a Roma".

La scelta della Pieve non era casuale. Braschi aveva raccontato di aver voluto celebrare il matrimonio proprio nella chiesa di Santarcangelo dove si erano sposati diversi suoi familiari. Anche il menu aveva raccontato le origini dei due sposi. Braschi è santarcangiolese, Ludovica è romana, e sulla tavola erano quindi previsti piatti delle due tradizioni: dai passatelli con ragù di pesce all'amatriciana. Una scelta che lo chef aveva studiato insieme alla coppia del ristorante, dopo aver assaggiato il menu alla fine di agosto. Questa volta, però, Braschi aveva deciso di non mettere mano ai fornelli.

La storia tra Valerio e Ludovica era iniziata a Roma nel 2021. Lei era entrata nel ristorante 1978, dove Braschi lavorava in quel periodo. I due si erano conosciuti, poi si erano persi di vista per circa due anni, prima di ritrovarsi. Da allora hanno condiviso anche il lavoro. La proposta era arrivata invece a Londra, durante una passeggiata a Hyde Park. Nel dicembre dello scorso anno Braschi aveva annunciato sui social il fidanzamento con Ludovica, mostrando l'anello e accompagnando la fotografia con poche parole: "Ha detto sì, nella città più bella del mondo".