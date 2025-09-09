A Morciano arrivano le discusse Mystery Box: la "lotteria" dell'acquisto a scatola chiusa

Si tratta di pacchi contenenti prodotti provenienti da stock, giacenza e resi. Dal 4 all'8 settembre al Centro Il Mulino del Conca

Arriva al Centro Il Mulino del Conca di Morciano di Romagna l’esperienza che ha già coinvolto tantissime persone in tutta Italia: un acquisto al buio che permette di aggiudicarsi una mystery box di prodotti provenienti da stock, giacenze, resi, spedizioni smarrite e pacchi non ritirati dei maggiori portali del commercio online.

Dal 4 all’8 settembre all’interno del Centro Il Mulino del Conca, dalle 8.30 alle 21.00, sarà presente “Ama Discount”, spazio dedicato all’esperienza di acquisto al buio.

I clienti potranno scegliere il proprio pacco senza aprirlo, perciò senza conoscerne il contenuto. All’interno, a titolo esemplificativo, gadget elettronici, accessori per la casa, oggetti di alta tecnologia, cosmetici, capi di abbigliamento, orologi, videogiochi e molto altro. Si paga in base al peso, successivamente si può decidere di portare a casa il proprio acquisto o aprirlo sul momento per scoprirne il contenuto in diretta. Le mystery box sono segrete, così come il valore dei prodotti all’interno. La sorpresa sta proprio qui: non è possibile sapere con certezza se il valore dei prodotti nella scatola è superiore o inferiore al prezzo di acquisto.