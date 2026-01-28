A Niscemi la frana fa paura, Meloni in visita nel comune siciliano

La premier sorvola le zone colpite dal maltempo e incontra le autorità locali: il governatore Schifani stima danni per due miliardi di euro a causa del ciclone Harry

Giorgia Meloni è arrivata oggi nel Municipio di Niscemi, il comune siciliano duramente colpito dalla frana provocata dal maltempo. Prima della visita, la premier ha sorvolato in elicottero le aree interessate insieme al capo della Protezione civile, Fabio Ciciliano, per rendersi conto della gravità della situazione.

Nel Municipio, Meloni è stata accolta dal sindaco Massimiliano Conti e dal presidente dell’Assemblea regionale siciliana, Gaetano Galvagno. Durante l’incontro, il governatore della Sicilia, Renato Schifani, ha dichiarato che “i danni segnalati per il ciclone Harry sono saliti a due miliardi di euro. La situazione evolve con crescente gravità”.

Intanto, la frana a Niscemi continua a minacciare la piana di Gela. Secondo Ciciliano, “l’intera collina sta crollando e la situazione è critica”, rendendo urgente l’intervento delle autorità per contenere i rischi per la popolazione e le infrastrutture.

Le autorità locali e nazionali stanno valutando interventi immediati per la messa in sicurezza dell’area, mentre proseguono le operazioni di monitoraggio e assistenza agli abitanti colpiti dal disastro naturale.