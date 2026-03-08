Nel condominio vive un accumulatore seriale di oggetti: "Topi e pericolo bombole e taniche benzina"

I residenti: "Siamo praticamente ostaggio"

Rifiuti accumulati e a causa di ciò topi che infestano il palazzo, ma anche bombole e taniche di benzina vicino ai contatori del gas. I residenti in un condominio di Morciano di Romagna denunciano una situazione di degrado e di rischio per l'incolumità, a causa del comportamento di un loro condomino, un vero e proprio accumulatore seriale. Il tutto dopo aver presentato esposti al Comune e alle forze dell'ordine: dal Comune è partita un'ordinanza di sgombero che costringe l'uomo, un cittadino di nazionalità straniera, a ripulire il suo appartamento, dichiarato peraltro inagibile, il giardino e il garage, di fatto invaso da tutti gli oggetti accumulati. Secondo quanto riferito dai residenti, attraverso una segnalazione pervenuta anche alla nostra redazione, l'ordinanza è rimasta lettera morta. Allo sgombero provvederà così Hera, con tempistiche da definire e costi a carico del condomino. Già lo scorso febbraio erano intervenuti i servizi sociali, allontanando i figli minori, poi è stata la madre a lasciare l'abitazione. Ora è rimasto l'uomo, che continua però a fare l'accumulatore seriale di oggetti e immondizia. I residenti si dicono esasperati e si sentono ostaggio. I problemi sono iniziati nell'estate 2025 e la situazione, con il passare del tempo, si è fatta particolarmente critica. I rifiuti accumulati hanno attirato topi e i condomini che abitano ai piani inferiori non possono aprire le finestre, temendo di vedere entrare in casa gli sgraditi "ospiti".