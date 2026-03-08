Liquidazione del Rimini Calcio: dai pulmini ai palloni, tutto messo all'asta

I mobili degli spogliatoi, anche la pressa per stampare i numeri e i nomi sulle magliette: quello che è rimasto è ora all'asta

I trofei sono stati "salvati" e sono in custodia da parte dell'amministrazione comunale, ma tutto quello che è rimasto del Rimini Calcio è stato messo all'asta. Si parte da un lotto consistente di 10 mobili utilizzate negli spogliatoi, negli uffici e in sala stampa: base minima di offerta 2.385 euro. Ci sono palloni e materiale sportivo, comprese le pettorine, attrezzatura da palestra, monitor televisivi, anche la pressa per stampare i nomi, i numeri e i loghi sulle magliette dei calciatori. Ogni cosa rimasta, dopo il fallimento targato Building Company, ha avuto un prezzo ed è stata messa all'asta. Tutte le aste si aprono il 16 marzo, con conclusione il 24, fatta eccezione per i due pulmini, offerta minima 9000 euro: le date in questo caso vanno dal 13 al 31 marzo.