“Crimini a Rimini”, nuovo episodio: la vendetta del Kanun tra Rimini e Padova

Il podcast di Davide Grassi e Davide Cardone racconta un delitto degli anni ’90

Lunedì 9 marzo è in uscita il nuovo episodio di Crimini a Rimini, podcast condotto e ideato da Davide Cardone e Davide Grassi.

"La legge del Kanun e la storia di Biba", è una tragica vicenda che si svolge alla fine degli anni '90 tra Rimini e Padova. Passata alle cronache come l'omicidio di Bostani Kristaq, è la storia di una vendetta di sangue, ma soprattutto il racconto dell'esistenza di Biba Merita, prostituta bambina sfruttata come molte altre ragazze albanesi negli anni '90, costrette ai nostri marciapiedi.

La storia di Biba però è anche il racconto di una ragazza che non intende continuare a sottomettersi e cerca di affrancarsi da quella vita di degrado e violenza; nondimeno è la testimonianza diretta di una brava Ispettrice di Polizia che ha dedicato una parte della sua carriera ad aiutare donne come Biba Merita.

In questa puntata le interviste al Sostituto Procuratore Paolo Gengarelli, al Maresciallo Luigi Prunella e all'Ispettrice della Polizia di Stato Antonella Paderni, tutti testimoni diretti delle vicende raccontate in questa puntata.

Crimini a Rimini si può ascoltare su Spotify, su tutte le piattaforme e gli aggregatori podcast.