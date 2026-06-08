A Novafeltria apre la Casa della Musica: rinasce Palazzo Lombardini

La struttura ospiterà dal 20 giugno gli studenti di musica lirica, poi sarà aperta a cittadini e associazioni

Sarà inaugurata sabato 13 giugno alle 17:30 la nuova Casa della Musica e della Cultura di Novafeltria, ospitata negli spazi completamente ristrutturati e ammobiliati di Palazzo Lombardini. Un intervento importante, concluso nei tempi previsti dal cronoprogramma e realizzato dalla ditta Ciccioni di Sant’Agata Feltria, che restituisce alla comunità nuove aule dedicate alla musica, ai laboratori – anche per bambini – e una sala riunioni pensata per attività culturali e associative.

La struttura è già pronta ad accogliere, dal 20 giugno, gli studenti internazionali di musica lirica del progetto Voci nel Montefeltro, che soggiorneranno in paese nelle settimane successive. Conclusa la loro permanenza, gli spazi resteranno a disposizione dei cittadini fino a giugno 2027, quando - come comunicato dall’Amministrazione comunale - verranno messi a bando per la gestione.

"Questo progetto - scrive il Comune sui social - nasce per essere la casa di chi crea, studia, condivide e fa vivere la cultura a Novafeltria. Vogliamo inaugurarla insieme a chi ogni giorno fa musica, teatro, arte e volontariato nel nostro territorio".