A Novafeltria arrivano le "Ruote Comunitarie": due incontri dedicati al benessere

Al Teatro Sociale il primo incontro dell’iniziativa di condivisione di esperienze quotidiane

Uno spazio aperto dedicato alla condivisione di esperienze quotidiane e alla riflessione su preoccupazioni, fatiche e risorse. Ecco, in sintesi, l’istantanea dell’evento gratuito dal titolo “Ruote Comunitarie”, in programma a Novafeltria e articolato in due momenti. Gli incontri si terranno mercoledì 22 aprile e mercoledì 20 maggio, dalle ore 16.30 alle 18.30, al Teatro Sociale di Novafeltria - Sala Ridotta (via Mazzini 69).

L’attività sarà condotta da una Psicologa di Comunità e da un operatore dell’Igiene Pubblica di Rimini. Per informazioni e adesioni all’iniziativa è possibile contattare il numero 334 3429196 oppure scrivere all’indirizzo email [email protected].