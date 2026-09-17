A Novafeltria il romanzo che racconta il Montefeltro del Quattrocento

Sabato 19 settembre a Casa Monti la presentazione de “La Guerra dei Bastardi – I Signori del Montefeltro”, romanzo d’esordio di Luca Micheli

Sabato 19 settembre, alle ore 17.30, Casa Monti ospita la presentazione del romanzo di Luca Micheli “La Guerra dei Bastardi – I Signori del Montefeltro”, pubblicato dalla Società Editrice Il Ponte Vecchio. L’incontro è organizzato da Supernova APS.

A dialogare con l’autore saranno Marzio Casalini, editore de Il Ponte Vecchio, e il prof. Simone Paci, autore della prefazione al volume.

Il romanzo conduce il lettore nel Montefeltro del Quattrocento, in una terra attraversata da guerre, rivalità dinastiche, intrighi e lotte per il potere. La vicenda prende avvio il 7 ottobre 1439 a Casteldelci, sullo sfondo dello storico scontro tra Federico da Montefeltro e Sigismondo Pandolfo Malatesta, destinato a segnare profondamente la storia dell’Italia centrale.

Alle grandi vicende politiche e militari si intrecciano le storie dei protagonisti: i conti di Carpegna, Alessandro, giovane orfano cresciuto dal conte Francesco, e Beatrice, accusata di stregoneria. Guerre, faide, complotti, legami familiari e sentimentali compongono così un racconto nel quale la ricostruzione storica si unisce alla dimensione narrativa.

“La Guerra dei Bastardi” è il romanzo d’esordio di Luca Micheli e ha già incontrato un significativo interesse da parte dei lettori, con l’esaurimento della prima tiratura.

La presentazione, organizzata da Supernova APS, sarà anche un’occasione per riscoprire, attraverso la narrativa, una delle stagioni più affascinanti della storia del Montefeltro, riportando al centro luoghi, personaggi e vicende profondamente legati all’identità del territorio.

L’appuntamento è per sabato 19 settembre alle ore 17.30 a Casa Monti, a Novafeltria. L’incontro è aperto al pubblico.