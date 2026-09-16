Novafeltria si mobilita per il piccolo Giorgio: il 18 settembre cena e lotteria benefica

Venerdì 18 settembre al ristorante Punto a Capo di Talamello un’iniziativa di solidarietà per il bimbo affetto dalla sindrome di Dravet

Novafeltria continua a mobilitarsi per il piccolo Giorgio, un bimbo originario dell'Alta Valmarecchia, oggi residente con la famiglia a Poggio Torriana, affetto dalla sindrome di Dravet. Venerdì (18 settembre), al ristorante Punto a capo di Talamello, è in programma una cena con lotteria benefica per raccogliere fondi a favore della famiglia. La sindrome di Dravet, malattia con cui Giorgio deve convivere, è una encefalopatia molto rara, che può colpire fin dai primi anni di vita di un bambino, causando attacchi di epilessia e disturbi allo sviluppo neurologico. Giorgio non ha ancora compiuto due anni e ha già dovuto affrontare ricoveri ospedalieri. I suoi genitori lo assistono con grande premura e dalla comunità novafeltriese è giunto l'aiuto attraverso iniziative spontanee, l'ultima delle quali è appunto la cena benefica che registrerà la partecipazione degli studenti e delle studentesse dell'Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore Tonino Guerra, che faranno servizio al tavolo, con l'assistenza di un tutor e di un professore. I commercianti locali a loro volta hanno fornito un prezioso sostegno, donando prodotti o buoni per la lotteria che farà seguito alla cena (per prenotazioni: Sara, 334 1332362).

