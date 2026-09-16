Riccione, la buca dei pericoli: 90 bagnanti salvati

Ecco perché quel tratto di litorale continua a mietere salvataggi

È un punto particolarmente insidioso del litorale di Riccione quello tra i bagni 113 e 114, dove è presente una buca con acqua più alta che, quando il mare è mosso, può generare una forte corrente di risacca.

Una situazione che anche quest’estate ha richiesto numerosi interventi da parte dei Marinai di Salvataggio. Nonostante i cartelli di pericolo, la bandiera rossa e i richiami con fischietto e megafono, sono stati effettuati 49 interventi con il moscone, verbalizzati in Capitaneria di porto, per un totale di 90 persone soccorse in mare.

A raccontare la situazione sono Oscar Raggini, salvataggio della zona 115, e Rudi Montanari, della zona 112.

In caso di corrente di risacca, il consiglio è di non nuotare verso riva. Bisogna invece spostarsi lateralmente, parallelamente alla costa, fino a raggiungere un tratto con fondale più basso e quindi poter rientrare in sicurezza.