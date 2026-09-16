Cade da un'auto in corsa e sbatte il volto: grave una ragazza a Cattolica

La giovane è stata soccorsa in via Emilia Romagna e trasportata in elisoccorso al Bufalini di Cesena. Ancora da chiarire la dinamica dell'accaduto

Una ragazza, le cui generalità non sono ancora note, è stata ricoverata oggi pomeriggio (16 settembre), intorno alle 16.30, dopo un incidente stradale avvenuto in via Emilia Romagna, a Cattolica. Sul posto, oltre al personale del 118, è intervenuta la Polizia Locale.

Secondo i primi riscontri, la giovane sarebbe caduta da una Skoda in movimento, battendo violentemente il volto sull'asfalto. Il personale sanitario, intervenuto con un'ambulanza, ha poi richiesto l'intervento dell'elisoccorso per il trasferimento in codice di massima gravità all'ospedale Bufalini di Cesena.

Sempre secondo le prime ricostruzioni, la ragazza avrebbe chiesto un passaggio al conducente della Skoda e, per ragioni ancora da chiarire, sarebbe poi caduta dall'auto, mentre il mezzo era in movimento.



