A Novafeltria “Ruote Comunitarie”, incontri gratuiti su benessere e vita quotidiana
Due appuntamenti il 22 aprile e il 20 maggio al Teatro Sociale con una psicologa di comunità e un operatore dell’Igiene Pubblica per condividere esperienze e risorse personali
Uno spazio aperto dedicato alla condivisione di esperienze quotidiane e alla riflessione su preoccupazioni, fatiche e risorse.
Ecco, in sintesi, l’istantanea dell’evento gratuito dal titolo “Ruote Comunitarie”, in programma a Novafeltria e articolato in due momenti.
Gli incontri si terranno mercoledì 22 aprile e mercoledì 20 maggio, dalle ore 16.30 alle 18.30, al Teatro Sociale di Novafeltria - Sala Ridotta (via Mazzini 69).
L’attività sarà condotta da una Psicologa di Comunità e da un operatore dell’Igiene Pubblica di Rimini.
Per informazioni e adesioni all’iniziativa è possibile contattare il numero 334 3429196 oppure scrivere all’indirizzo email [email protected].