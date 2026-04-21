A Novafeltria “Ruote Comunitarie”, incontri gratuiti su benessere e vita quotidiana

Due appuntamenti il 22 aprile e il 20 maggio al Teatro Sociale con una psicologa di comunità e un operatore dell’Igiene Pubblica per condividere esperienze e risorse personali

A cura di Redazione 21 aprile 2026 11:59

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