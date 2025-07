A Oltremare si dorme con i delfini: un’avventura notturna per tutta la famiglia

L'Oltremare di Riccione propone una nuova iniziativa che si svolgerà in quattro giornate speciali

Trascorrere una notte nel parco Oltremare 2.0 alla scoperta delle novità del family edutainment park, dell’evoluzione del Pianeta e dell’uomo, per poi dormire in Dolphins World accanto ai delfini.

L’emozionante appuntamento con la Notte con i delfini coinvolgerà il pubblico in quattro serate speciali, tutti i martedì di agosto (5, 12,19 e 26) dalle ore 21:00. Si potrà vivere un’esperienza unica, andando a scoprire come il parco si trasforma quando il sole tramonta. In compagnia di guide esperte, si farà un’esplorazione notturna in un’atmosfera originale e avventurosa, alla luce delle torce che potrebbe riservare qualche simpatica sorpresa. Un’occasione unica per approfondire la conoscenza del mondo dei tursiopi, la loro biologia, la loro conservazione e i progetti di ricerca in cui la struttura e il Gruppo Costa Edutainment sono impegnati, come ‘Delfini Metropolitani Adriatico’. Alle 23:30 tutti in Dolphins World per addormentarsi poi davanti alle grandi pareti trasparenti, in attesa di un indimenticabile risveglio faccia a faccia con i delfini e colazione per tutti.



La missione di Oltremare: educazione e conservazione

La missione di Oltremare 2.0 è offrire esperienze uniche che uniscano cultura, educazione, emozione e divertimento, ponendo sempre un'enfasi particolare sul rispetto per la natura e gli animali. Attraverso percorsi didattici e dimostrazioni interattive, come quelle con i delfini e i rapaci, il parco sensibilizza i visitatori sull'importanza della biodiversità e della sostenibilità.

Anche durante la Notte con i Delfini i partecipanti avranno l'opportunità di comprendere il valore del Pianeta, imparando tanto anche sui tursiopi e sviluppando un profondo senso di rispetto.

Impegno per la conservazione

Oltremare 2.0 gestito dal Gruppo Costa Edutainment, è attivamente impegnato nella conservazione della biodiversità. Partecipa a programmi di conservazione internazionali e promuove la sensibilizzazione sul rispetto degli ecosistemi e sull'importanza delle risorse naturali. Dal 2024 Oltremare 2.0 è parte attiva in Delfini Metropolitani Adriatico, un progetto promosso dalla Fondazione Acquario di Genova e dall’Acquario di Genova, finalizzato al monitoraggio proprio dei tursiopi nel nord Adriatico e che confluisce nel più ampio progetto di ricerca Promed, che amplia la ricerca a tutto il mar Mediterraneo. L'esperienza della "Notte con i delfini" non è solo emozione ma anche un modo per avvicinare il pubblico, specialmente i più giovani, a tematiche così importanti come quelle della conservazione.