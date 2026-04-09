Atti sessuali al parco Marecchia davanti alle ragazze che prendevano il sole: arrestato

Un cittadino italiano con precedenti è stato fermato dalla Polizia

A pantaloni abbassati e nascosto dietro un albero, si palpeggiava guardando alcune ragazze che prendevano il sole. Un uomo, cittadino italiano con precedenti, è stato arrestato dalla Polizia per atti osceni in luogo pubblico.

L'episodio è avvenuto mercoledì in pieno giorno al Parco Marecchia. L'uomo è stato notato in azione a pantaloni abbassati. Un'altra donna aveva appena segnalato un episodio analogo avvenuto sempre al parco davanti a dei passanti. Gli agenti intervenuti hanno fermato il soggetto e, non avendo con sé documenti, lo hanno accompagnato in Questura per i rilievi fotodattiloscopici.

Dai controlli in banca dati interforze è emerso che l’uomo aveva numerosi precedenti per reati analoghi ed era sottoposto a sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di Riccione, oltre a divieti di avvicinamento a luoghi frequentati da minorenni.

L’uomo è stato quindi arrestato per atti osceni in luogo pubblico e per violazione degli obblighi della sorveglianza speciale, in attesa della direttissima.