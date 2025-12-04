A Pergola debutta il nuovo format della Cioccovisciola: tre giorni di luci, gusto e magia

Da quest'anno è Fiera Nazionale. Tutto pronto per il Ponte dell'Immacolata

Nel weekend dell’Immacolata l'evento più dolce dell’anno. Sotto un cielo di luci che illuminerà chiese, palazzi e vicoli, Pergola diventa la scenografia perfetta del Natale. La città dei Bronzi Dorati, il 6, 7, 8 dicembre ospita la Cioccovisciola Fiera Nazionale del Cioccolato e Visciolato. Cambia denominazione l’evento, cresciuto negli anni tanto da diventare tra le manifestazioni natalizie di maggior successo, che ospiterà maestri cioccolatieri e produttori di tipicità enogastronomiche da tutta Italia. Tre giornate con un ricco programma pensato per tutta la famiglia, nel segno del gusto e della convivialità. Cioccolateria e pasticceria natalizia, musica, spettacoli, show cooking, mercatini e animazione per riscoprire l'atmosfera del Natale.

Piazza Ginevri tornerà ad ospitare, dopo il successo dello scorso anno, la pista di ghiaccio sotto il grande albero. Rimarrà aperto per tutto il periodo delle festività. Lungo corso Matteotti e via Don Minzoni, sin dal mattino la passeggiata del gusto con tante eccellenze enogastronomiche, anche il tartufo. In piazza IV Novembre il Christmas Village Store: lo store dedicato alla magia del Natale con una ricca scelta di idee regalo. Il Villaggio di Babbo Natale sarà allestito in piazza Fulvi, mentre in piazza Mazzini spazio ai mercatini.

Sabato 6 dicembre alle 17 l’attesissima accensione delle luminarie e l’apertura della pista. Tre grandi spettacoli. Si parte con i ‘City of Rome Pipe Band’, concerto e sfilata della prima banda di cornamuse e tamburi scozzesi d’Italia. Domenica alle 17.30 a riscaldare l'atmosfera la voce di Sherrita Duran & The Gospel Singers. La mattina, la grande sfilata della Fanfara dei Bersaglieri e il concerto. Lunedì, infine, l’esibizione della “Santa Klaus Marching Band”.

Domenica al foyer del teatro la ‘CioccoCena’.

Anche quest’anno si potrà arrivare alla Cioccovisciola a bordo del treno storico della Subappennina Italica.

Lunedì la quinta ‘CorriPergola’.

Nelle tre giornate sarà possibile visitare chiese e palazzi con i Viaggiatori della Pro Loco. Da non perdere il Museo dei Bronzi Dorati dove ammirare tesori unici al mondo!

Programma completo e ulteriori informazioni nelle pagine sociale e pergolaturismo.it