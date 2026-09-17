A Perticara prende vita “Il magico sentiero degli gnomi e dei folletti”

Un libro, un percorso tematico e un pizzico di magia per raccontare il territorio con occhi nuovi

Nasce così “Il magico sentiero degli Gnomi e dei Folletti”, il progetto ideato da Giulia Valdifiori e Sara Guazzarini, che unisce fantasia, natura e amore per la Valmarecchia, invitando grandi e piccoli a riscoprire i boschi di Perticara e a lasciarsi sorprendere da ciò che, a volte, si nasconde appena oltre quello che siamo abituati a vedere. L’idea è nata molti anni fa, un po’ per gioco e un po’ per il grande amore delle autrici per questi luoghi, ed è rimasta nel tempo in attesa del momento giusto per prendere vita. Ma dietro la storia degli gnomi e dei folletti c’è anche un’altra storia: quella delle due autrici e di un legame che nasce dall’infanzia. La fiaba dei simpatici personaggi si intreccia così con ricordi, affetti e con un sentimento di appartenenza a Perticara che accompagna entrambe da sempre. Il progetto è composto innanzitutto da un libro che racconta le avventure degli gnomi e dei folletti del Monte Aquilone: una storia pensata per i bambini, ma anche per quegli adulti che hanno ancora voglia di lasciarsi sorprendere dalla fantasia. Tra le sue pagine ognuno potrà trovare un po’ di magia, conoscere il mondo del “piccolo popolo” e, magari, affezionarsi ai suoi piccoli protagonisti. Parallelamente al libro è stato realizzato un sentiero tematico, arricchito da pannelli in legno che rappresentano i personaggi della storia. Un breve percorso immerso nel bosco, pensato per accompagnare famiglie e bambini alla scoperta della natura attraverso la fantasia e per trasformare una semplice passeggiata in una piccola avventura. Il progetto sarà presentato ufficialmente sabato 19 settembre alle ore 16.30 presso il Museo Sulphur di Perticara, l'importante realtà dedicata alla memoria e alla valorizzazione della storia mineraria del territorio, gestita dall’Associazione Pro Loco di Perticara. Sarà un pomeriggio dedicato al libro e ai suoi personaggi, ma anche alla natura, ai boschi e al territorio che ha ispirato questa storia. L’invito è rivolto alle famiglie, ai bambini, e agli amanti della natura, il desiderio delle autrici è che questa storia possa diventare anche un motivo in più per venire a Perticara, camminare nei suoi boschi e scoprire quegli angoli meravigliosi e a volte nascosti che fanno parte della sua identità. Perché qualche volta, per incontrare la magia, non serve andare molto lontano, basta entrare in un bosco e imparare a guardarlo con occhi diversi.