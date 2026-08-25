A Poggio Torriana arriva “Magma”: avventura, clown e circo contemporaneo
Venerdì 28 agosto al Teatro Aperto la Compagnia del Buco porta in scena uno spettacolo per tutta la famiglia
A cura di Grazia Antonioli
25 agosto 2026 09:22
Venerdì 28 agosto, alle ore 21, per la rassegna Un Teatro per i Ragazzi programmata al Teatro Aperto di Poggio Torriana, andrà in scena MAGMA. Un’avventura claustrocomica della Compagnia del Buco, una pièce divertentissima di clownerie e circo contemporaneo in cui due clown-esploratori restano bloccati all’interno di un tunnel mentre scavano per cercare un qualcosa di indefinibile. Tra luci che si spengono, strani rumori, tesori ritrovati, il pubblico potrà forse aiutarli a salvarsi…