A Poggio Torriana nasce il primo Rifugio Climatico della provincia di Rimini

Nel centro sociale un progetto contro il caldo estivo: spazi climatizzati, attività culturali e sociali gratuite grazie all’associazione Quotidianacom e al crowdfunding

L’associazione quotidianacom ha ideato un nuovo progetto da realizzare presso la Sala Teatro del Centro sociale di Poggio Torriana: il primo Rifugio Climatico della Provincia di Rimini.

Come affrontare la stagione estiva? Le temperature sono sempre più elevate e le ondate di calore aumentano il bisogno di cittadine e cittadini di trovare spazi freschi dove trascorrere le giornate.

I rifugi climatici sono luoghi aperti al pubblico dove le persone possono recarsi per trovare un po’ di refrigerio. I rifugi climatici esistono in Europa e in Italia ma nessuno offre (oltre a uno spazio climatizzato ad accesso libero, acqua e servizi igienici), quello che è in programma in questo Rifugio Climatico: letture condivise di libri, riviste e quotidiani; laboratori di musica, movimento armonico, teatro; proiezione di film e documentari. Attività per tutte le età a fruizione libera, per tre mattine a settimana per due mesi.

Con questo progetto l’associazione quotidianacom vorrebbe rendere disponibile l'utilizzo dello spazio anche nel periodo estivo, quando le elevate temperature mettono a rischio la salute non solo fisica e limitano le relazioni sociali, integrando attività di socialità e apprendimento, offrendo alle cittadine e ai cittadini dei Comuni della Valmarecchia la fruizione gratuita di attività in collaborazione con altre associazioni del territorio e professionisti delle attività artistiche.

“Abbiamo pensato questo progetto per la popolazione non attiva (pensionati, casalinghe, inabili al lavoro, persone assistite, studenti e giovani NEET) che tende a isolarsi al proprio domicilio, non sempre dotato di un climatizzatore, accentuando così lo stato di disagio psicofisico. Il progetto intende valorizzare questo tempo offrendo la fruizione libera di uno spazio capiente e climatizzato, con l’opportunità di svolgere attività laboratoriali e ricreative.”

Verrà realizzata una brochure con l'indicazione di un calendario delle attività, per chi vorrà sfruttare tutte le opportunità offerte dal progetto.

Per sostenere i costi del Rifugio Climatico, costituiti dall’utenza per climatizzazione spazio, ristoro e professionalità coinvolte nelle attività, l’associazione ha attivato una campagna di crowdfunding sulla piattaforma ideaginger.it nella forma “Tutto o niente!”, ovvero se non verrà raggiunto l'obiettivo economico, le somme verranno restituite ai donatori.

L’accompagnamento alla campagna di crowdfunding è stato realizzato grazie all’iniziativa “Insieme si cresce” di RomagnaBanca Credito Cooperativo che in collaborazione con Ginger Crowdfunding sostiene il terzo settore locale.

Per chi vorrà conoscere i dettagli del progetto e contribuire alla sua realizzazione questo il link ideaginger.it/sostieni-3880.html