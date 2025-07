A Portoverde torna il Concorso d'Eleganza: auto storiche in passerella il 7 luglio

Domenica 7 luglio sfileranno supercar e auto storiche in Piazzale Colombo, tra ospiti d’eccezione, premi esclusivi e una cena di gala sul mare

L' Associazione Per la Difesa del Mare ela Scuderia Automobilistica Morcianeseorganizzano per domenica 7 luglio 2025, il secondo “Concorso d’Eleganza”, riservato ad Auto storiche e Supercars. L'idea è dei presidenti delle due realtà associative, la giornalista Carla Aghito per l'Associazione Per la Difesa del Mare e Roberto Tordi presidente della SAM. La giornata prevede l'esposizione al pubblico delle auto nel centralissimo Piazzale Colombo a partire dalle ore 16. Dalle17:00 alle 19:00 le vetture dei partecipanti saranno a disposizione dei giudici di Concorso.

L'evento sarà condotto da Carla Aghito e dallo Speaker Gabriele Fabbri, presidente della Adriatic Veteran Cars Club. Seguirà un simpatico aperitivo in piazzetta e alle 20:00 una elegante cena presso il Ristorante “Kursaal da Daniele” a Portoverde.

Alle 22:30 è prevista la premiazione in Piazza Colombo, il proprietario dell’auto giudicata The Best of Showriceverà in regalo uno splendido orologio Maserati della gioielleria Iris Bijou di Riccione. Altri premi per i partecipanti tra i quali uno splendido dipinto dell’artistaChristina Skoczylas. Tra le auto più importanti presenti al concorso segnaliamo: Porsche ST, Ferrari F 430 Cabrio, Ferrari California, Dino Ferrari 246 G, Lancia Stratos, e Bentley Continental V12.

Ospiti della serata: Luca Drudi, nato a Misano Adriatico, tra i più forti piloti automobilistici italiani nelle gare FIA GT e Endurance, dove ha riportato diversi successi di classe nella 24 ore di Le Mans, a Daytona, a Spa Francorchamps e in altre gare.

Siegfried Stohr, ha corso in Formula 1 con Arrows, è stato pilota del Minardi Team e ha vinto il Campionato italiano di F3 con Chevron-Toyota . Laureato in psicologia, nel 1982 ha fondato “Guidare e Pilotare” una delle piu’ importanti scuole di guida d’Europa che ha sede al Misano World Circuit.