A Riccione arriva Ball Run, la maratona che festeggia la Pallacanestro

Ball Run, una vera e propria celebrazione dello stare insieme per famiglie, società sportive, addetti ai lavori, semplici sostenitori della Pallacanestro. Una passeggiata nei posti più attraenti d’Italia, come nel caso romano del Pincio, un’autentica terrazza che abbraccia tutta la città di Roma, sopra Piazza del Popolo.

Una camminata di 3050 metri, che rappresentano per ben mille volte la distanza dalla superficie di ogni campo da Basket dal canestro, vero e proprio traguardo nel mirino del gioco d’attacco di ogni compagine. Non sussiste l’obbligo di correre o di affannarsi, ma si conserva la certezza di respirare a pieni polmoni nel verde per fare gruppo, per non pensare a tutti i costi al risultato. Perché chi lavora durante la settimana si è saputo meritare una mattina o un pomeriggio di sano svago, privo di tensione e anzi, al contrario, accompagnato dall’incoraggiamento di chi passeggia senza trattare la palla a spicchi.

Ball Run è fatto per ogni generazione capace di vivere lo Sport e, nel dettaglio, la Pallacanestro. È organizzato da persone che si sono divertite dalla Serie A fino alle categorie dilettantistiche e nei tornei amatoriali. LIBA Italia A.S.D., l’associazione di leggende del Basket, invita tutti ad unirsi alla maratona.

L’appuntamento a Riccione è per sabato 26 luglio 2025 alle ore 21:00, con partenza in Piazzale Roma. Il costo di iscrizione è di 10 euro per la partecipazione individuale, 18 euro per chi corre in coppia e 40 euro per i gruppi di cinque persone. A tutti i partecipanti verranno regalati una maglietta, uno zainetto e un pallone.