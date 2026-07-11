A Riccione arriva The Cage: il calcio "social" conquista piazzale Roma

Martedì 14 luglio la città ospita il format di street football 3 contro 3 con creator, talent della Kings League e protagonisti del calcio digitale

Il calcio incontra il mondo digitale e trova a Riccione il suo palcoscenico sul mare. Martedì 14 luglio piazzale Roma ospiterà The Cage, il format innovativo di street football tre contro tre che porta in città una nuova esperienza di sport e intrattenimento, capace di unire competizione, spettacolo e cultura dei social network.

Dalle ore 16 fino a mezzanotte, la piazza simbolo della città si trasformerà in un’arena urbana aperta al pubblico, con sfide ad alta intensità, protagonisti del calcio digitale e una formula pensata per coinvolgere soprattutto le nuove generazioni. All’interno della gabbia si alterneranno partite rapide e spettacolari, caratterizzate da regole speciali, giocate individuali e momenti capaci di cambiare in pochi secondi il destino delle sfide.

L’evento porterà a Riccione un centinaio tra creator, talent del calcio social e protagonisti della Kings League, con nomi seguitissimi dalle community online come PirlasV, Sergio Cruz, Off Samuel, Gilbert Nana, Ragnar, Sofia Balzani, Giada Sabellico, Fabio Di Mauro, Mosè Sanchez, Federico Marconi, Bomber Picci ed El Fiche. A loro si aggiungeranno Matteo Perrotti, Thomas Salvaterra e Lorenzo Berra, insieme alle atlete dell’Eva Milano, formazione femminile protagonista del panorama calcistico social.

Un appuntamento che punta a coinvolgere una community digitale stimata in oltre 25 milioni di persone attraverso YouTube, Instagram, TikTok e le altre piattaforme, trasformando l’evento in una grande occasione di promozione per la città.

“Eventi capaci di unire sport, spettacolo e partecipazione contribuiscono ad arricchire la proposta turistica di Riccione, ampliando le occasioni di incontro e offrendo a cittadini e visitatori nuove modalità di vivere gli spazi della città – dichiara l’assessore al Turismo Mattia Guidi –. The Cage rappresenta un esempio di come sia possibile coniugare intrattenimento, sport e nuovi linguaggi, creando un appuntamento capace di coinvolgere pubblici diversi e valorizzare una delle location più rappresentative della città come piazzale Roma”.

Le sfide saranno accompagnate anche da un forte elemento scenografico: in sintonia con il clima dei Mondiali di calcio in corso, i giocatori vestiranno maglie vintage ispirate alle nazionali più iconiche della storia, aggiungendo un ulteriore elemento di riconoscibilità allo spettacolo.

La tappa di Riccione rappresenta un momento centrale nel percorso di crescita del format. Piazzale Roma diventerà un’arena aperta a cittadini e turisti, con conduzione live, commento tecnico e riprese video destinate alla distribuzione successiva sul canale YouTube ufficiale di The Cage.



