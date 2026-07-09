Schianto tra moto e auto a Coriano: centauro elitrasportato al Bufalini, traffico in tilt

L'incidente a Passano lungo la via Coriano. Il motociclista ha tentato di evitare l'impatto con una frenata di 30 metri

Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio in località Passano di Coriano, lungo la via Coriano. Secondo una prima ricostruzione, una moto Husqvarna Motard, condotta da un cinquantenne e diretta verso monte, stava percorrendo la via Coriano quando, all'altezza dell'intersezione con una strada privata nei pressi di via Castello, un'ottantenne al volante della propria autovettura si è immessa sulla carreggiata. Il motociclista ha tentato disperatamente di evitare la collisione, lasciando sull'asfalto una lunga frenata di circa 30 metri, ma non è riuscito a scongiurare l'impatto, finendo contro l'auto e venendo sbalzato a terra. Sul posto sono intervenuti i sanitari con automedica e ambulanza. Considerata la gravità delle condizioni del cinquantenne, è stato richiesto anche l'intervento dell'elisoccorso. Dopo essere stato stabilizzato sul luogo dell'incidente, il ferito è stato trasportato in elicottero all'ospedale Bufalini di Cesena. Per i rilievi e la ricostruzione dell'esatta dinamica dell'incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Riccione, che hanno provveduto anche alla gestione della viabilità. L'incidente ha provocato lunghe code e forti rallentamenti lungo la via Coriano per tutta la durata delle operazioni di soccorso e dei rilievi.