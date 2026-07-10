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Colpo in negozio finisce nel sangue: agente investito durante la fuga, arrestata 25enne

Ricerche in corso per il complice

A cura di Glauco Valentini Redazione
10 luglio 2026 07:24
Colpo in negozio finisce nel sangue: agente investito durante la fuga, arrestata 25enne - Repertorio
Repertorio
Repubblica San Marino
Cronaca
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Una 25enne francese è stata arrestata dalla Guardia di Rocca con le accuse di furto, utilizzo indebito di carte di pagamento e resistenza all'autorità. Il fermo è scattato al termine di un'indagine avviata dopo il furto di una carta di credito, successivamente utilizzata in un negozio. A far scattare l'intervento è stata la commessa dell'attività, che ha riconosciuto la coppia e allertato i militari. Durante il controllo il complice è riuscito a fuggire in auto, investendo un agente, rimasto ferito con una prognosi di 15 giorni. Alla donna sono stati sequestrati gioielli, carte di credito e una consistente somma di denaro. Sono in corso le ricerche dell'uomo, già identificato con il supporto di Interpol.

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