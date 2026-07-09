Novafeltria celebra Ivan Graziani con il “Maledette Malelingue Festival”: spazio a musica e fumetto

La quinta edizione, il 25 e 26 luglio, rende omaggio alla doppia anima dell’artista con l’ospite internazionale Tanino Liberatore, mostre, laboratori e incontri dedicati alla nona arte

Maledette Malelingue Festival, la rassegna nata nel 2022 per volere dell’amministrazione comunale per ricordare Ivan Graziani a 25 anni dalla sua scomparsa e giunta alla sua quinta edizione, si terrà quest’anno il 25 e il 26 luglio a Novafeltria.

La manifestazione é organizzata e realizzata dall’ Associazione Proloco Novafeltria APS con il patrocinio del Comune di Novafeltria e con la collaborazione della famiglia Graziani, del direttore artistico Francesco Colafella, dell’associazione Pigro, dell’associazione per il prodotto ludico, di Wacom Europe, di tanti volontari e con il contributo della Regione Emilia Romagna e Visit Romagna.

Un format diverso quest’anno esplorerà in maniera ancora più approfondita la seconda anima di Ivan Graziani, quella del disegnatore e fumettista. A incorniciare la due giorni la presenza di colui che è stato definito da Frank Zappa il “Michelangelo del Fumetto” , l’ospite internazionale Tanino Liberatore, co-creatore dello storico personaggio cyberpunk Ranxerox e divenuto celebre per il suo stile iperrealista, viscerale e dettagliato.

Tanino Liberatore sarà a Novafeltria in entrambe le giornate e sabato 25 luglio alle ore 18.00 al Parco Ivan Graziani, alla presenza delle autorità, svelerà la sua opera dedicata a IVAN , opera che andrà ad impreziosire il Parco, dando vita a un vero e proprio museo a cielo aperto, meta di tanti visitatori.

In seguito la manifestazione si sposterà nel centro storico all’oratorio di Santa Marina dove il saluto del Sindaco Stefano Zanchini inaugurerà ufficialmente la quinta edizione del Festival e la mostra di Tanino Liberatore al quale verrà consegnato un Premio. Ci sarà poi un momento aperto a tutti insieme a Tanino Liberatore e Filippo Graziani in dialogo con l’autore di fumetti Sergio Algozzino. A seguire l’omaggio a Ivan del Conservatorio Gaetano Braga di Teramo con il Maestro Fabio Macera e i cantanti Valentina Morea, Futura di Berardo, Carlo Alberto Ippoliti, Annalaura Lacalamita. Infine, le Tenute Biagi di Colonnella (Teramo) presenteranno “Il Vino di Ivan” che riporta sull’etichetta un dettaglio di un’illustrazione di Ivan Graziani.

La domenica si aprirà alle ore 10.00 con l’ “ABC del Fumetto”, un excursus su tutto quello che c’è da sapere sulla Nona Arte a cura di Lorenzo Lunadei.

Alle ore 15.00 laboratorio all’interno del Teatro Sociale di Novafeltria a cura di Wacom Europe “Come nasce una storia interattiva” su tavoletta grafica Wacom a cura di Alessio Tommasetti. Il laboratorio é gratuito e aperto a tutti.

Nella stessa occasione saranno premiati i vincitori dell’edizione 2026 del Premio Nazionale “Il Disegnatore é libero” rivolto a disegnatori/fumettisti/grafici esordienti.

Durante tutta la giornata sarà possibile ammirare l’estemporanea di Patton.

In entrambe le giornate e fino al 1° agosto, sarà possibile visitare in Piazza Vittorio Emanuele le seguenti mostre: presso lo spazio Pigro “I fumetti di Ivan” – per la prima volta in esposizione a Novafeltria, presso lo spazio Monnalisa la collettiva di Lorenzo Lunadei, Tommaso Rossini e Patton e presso lo spazio il Chitarrista l’esposizione delle opere realizzate dai finalisti dell’edizione 2025 del Premio “Il Disegnatore è libero”.

Durante le giornate del Festival le vetrine dei negozi del centro storico esporranno opere di celebri fumettisti già ospiti delle scorse edizioni, dando vita ad una vera e propria mostra diffusa.

Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito e non è necessaria la prenotazione.

Per maggiori informazioni: [email protected]

Pagina Facebook

Pagina Instagram