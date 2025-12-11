A Riccione l’ultimo appuntamento di “Storie tra le nuvole”

Sabato 13 dicembre Zia Natalina incanta i bambini con racconti magici al Polo Nord

Si conclude sabato 13 dicembre il ciclo di letture animate “Storie tra le nuvole”, uno degli appuntamenti più attesi e amati dai bambini in biblioteca. L’ultimo incontro sarà dedicato a un evento speciale che ha già registrato il tutto esaurito: “Le storie di Zia Natalina”.

Zia Natalina, la simpatica e affettuosa sorella di Babbo Natale, ogni anno conquista i piccoli lettori di Riccione con la sua capacità unica di raccontare le storie. Quando Babbo Natale è stanco e si riposa sulla sua poltrona preferita, è lei che lo intrattiene con racconti magici, circondata dagli elfi e dalle renne che curiosano dalle finestre della sua casetta nel cuore del Polo Nord. Una narratrice irresistibile, capace di trasformare ogni storia in un momento di meraviglia e stupore.

Interpretata da Alessia Canducci, Zia Natalina accompagnerà i bambini in un mondo affascinante, dove i racconti prendono vita e riescono ad animare oggetti e personaggi, stimolando l’immaginazione e offrendo un’esperienza preziosa per la crescita personale. La giornata prevede due momenti speciali: alle 15:30 per i bambini di età compresa tra i 6 e i 9 anni, alle 17 per i più piccoli, di età compresa tra i 3 e i 5 anni.

Un pomeriggio all’insegna della magia del Natale e del potere delle storie, per salutare insieme la conclusione del ciclo “Storie tra le nuvole”.

Informazioni: Biblioteca Comunale Osvaldo Berni, viale Lazio 10, tel. 0541 600504, [email protected]



