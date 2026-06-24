A Riccione torna la cena sospesa in aria: alta cucina a 50 metri di altezza

Inaugurato Dinner in the Sky in piazzale Roma

È stata inaugurata oggi, mercoledì 24 giugno, in piazzale Roma, l’edizione 2026 di Dinner in the Sky, l’evento che fino al 28 giugno porterà a Riccione una delle esperienze gastronomiche più spettacolari e originali del panorama internazionale. La prima salita ufficiale della piattaforma sospesa si è svolta alla presenza dell’amministrazione comunale e degli organizzatori, segnando l’avvio di cinque giornate dedicate alla cucina d’autore, ai prodotti del territorio e a un punto di vista privilegiato sulla Riviera.

All’inaugurazione sono intervenuti Mattia Guidi, assessore al Turismo del Comune di Riccione, insieme agli assessori Marina Zoffoli, Alessandro Nicolardi, e Daniele Venditti, CEO di Double Ex Group Ltd e organizzatore dell’evento, che hanno salutato i partecipanti alla prima esperienza in quota e sottolineato il valore di una manifestazione capace di coniugare promozione turistica, intrattenimento e valorizzazione delle eccellenze locali.

Per il secondo anno consecutivo Riccione ospita infatti il celebre format internazionale che permette di pranzare, cenare o gustare un aperitivo a 50 metri d’altezza, sospesi tra il mare Adriatico e il panorama della città. Una proposta che negli anni ha conquistato migliaia di persone in tutto il mondo e che torna sulla Riviera con un programma ancora più legato al territorio.

Protagonisti dell’edizione 2026 saranno gli chef Selenia Cutillo e Filippo Benelli, alla guida del ristorante Origini di Mondaino, chiamati a firmare i menù di pranzi, cene e apericene. Un percorso gastronomico costruito attorno ai sapori della Romagna e alle produzioni locali, reinterpretati attraverso una cucina contemporanea e creativa. Le colazioni all’alba e gli aperitivi saranno invece curati da Caffè Pascucci Bio e da Sweet Cafè di Giada Orsini, con proposte pensate per accompagnare i diversi momenti della giornata.

«Il ritorno di Dinner in the Sky a Riccione non è solo la conferma di un grande successo, ma la dimostrazione di come la nostra città continui a puntare su un turismo d'emozione, capace di unire l'eccellenza culinaria a un'esperienza visiva unica. Riccione ha da sempre nel suo dna la capacità di stupire, di innovare e di offrire ai propri cittadini e ai turisti qualcosa di straordinario. Portare l'alta cucina a 50 metri d'altezza, con lo sfondo del nostro mare e della nostra costa, significa valorizzare il territorio da una prospettiva inedita e spettacolare. Ringraziamo gli organizzatori per aver scelto ancora una volta la nostra città: siamo pronti a regalare un'estate di grandi eventi, qualità e forti emozioni, partendo proprio da un'esperienza che unisce il cielo e la terra di Riccione», commenta l'assessore Mattia Guidi.

«Siamo particolarmente felici di essere a Riccione con Dinner in the Sky – ha dichiarato Daniele Venditti –. Questa manifestazione rappresenta molto più di un semplice evento gastronomico: è un’esperienza capace di unire emozione, spettacolo e valorizzazione del territorio. Quest'anno abbiamo scelto di puntare con decisione sulle eccellenze romagnole, coinvolgendo professionisti e realtà che raccontano al meglio l'identità di questa terra. Vedere oggi la prima salita inaugurale e l'entusiasmo dei partecipanti conferma che Riccione sia il luogo ideale per ospitare un format internazionale come questo».