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Scoppia maxi rissa a Marina Centro: volano sedie e anche Narghilè. Sette feriti

La lite avrebbe coinvolto due gruppi di nordafricani

A cura di Riccardo Giannini Riccardo Giannini
03 agosto 2026 14:44
Scoppia maxi rissa a Marina Centro: volano sedie e anche Narghilè. Sette feriti - Rissa (foto di repertorio)
Rissa (foto di repertorio)
Rimini
Cronaca
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La Squadra Mobile della Questura di Rimini sta indagando sulla maxi rissa avvenuta all'alba di oggi (3 agosto) a Marina Centro, in viale Vespucci. La lite sarebbe scoppiata tra due gruppi di nordafricani per futili motivi: la situazione si è scaldata, con il lancio di sedie, bottiglie e anche narghilè. Solo l'arrivo della Polizia ha disperso i partecipanti al tafferuglio. Sette le persone ferite, tra cui il titolare di un locale, che era intervenuto per sedare la rissa, subendo un pugno in faccia. Tra i feriti, tutti identificati dagli agenti intervenuti, anche tre codici di massima gravità. Sono state riscontrate ferite da arma da taglio, forse provocate dai cocci di bottiglia utilizzati come armi. La Procura procederà per le ipotesi di reato di rissa aggravata e lesioni personali.

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