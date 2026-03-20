A Riccione torna la “Fugaracia”: il grande falò di San Giuseppe celebra l’arrivo della primavera

Food truck e karaoke animano la serata, con momenti conviviali sotto le stelle

Il piacere di ritrovarsi e salutare l’inverno che se ve e la bella stagione in arrivo. Dopo le avverse condizioni meteo che i giorni scorsi hanno portato al rinvio del grande falò di San Giuseppe, sabato 21 marzo la spiaggia di piazzale San Martino sarà il cuore pulsante della comunità riccionese per la tradizionale “Fugaracia”, che anche quest’anno segna l’accensione ufficiale del nuovo palinsesto eventi.

Le celebrazioni inizieranno a partire dalle 18, trasformando il litorale in un luogo di incontro dove la riscoperta delle tradizioni locali diventa l'occasione perfetta per vivere l'identità del territorio e celebrare simbolicamente il risveglio di una primavera che si preannuncia ricca di iniziative.

Il momento clou della serata scoccherà alle 20. Dopo i saluti istituzionali, la serata proseguirà con l’accensione del grande falò posizionato a ridosso del mare, proprio sulla battigia, per creare un'atmosfera unica e suggestiva. Le fiamme, simbolo di rinascita, saranno accompagnate dal ritmo di un dj set e dalla vivacità di una serata che prevede anche momenti di musica e karaoke. Per chi vorrà vivere l’intera esperienza conviviale sotto il cielo stellato, saranno presenti diversi food truck che permetteranno di cenare in compagnia mentre il fuoco illumina la notte, con la festa che proseguirà almeno fino alle 22 circa.

Il Comitato Riccione Abissinia sarà presente con la vendita di biscotti al costo simbolico di 3 euro il cui ricavato verrà donato all’associazione Dottor Clown per sostenere i progetti di clown-terapia che l’associazione realizza nei reparti di oncologia pediatrica dei principali ospedali del circondario.

La Fugaracia nasce dalla collaborazione tra il Comune di Riccione e le realtà del territorio, tra cui il Comitato Riccione Abissinia, il Consorzio Riccione Intrattenimento e l’associazione Dottor Clown.



