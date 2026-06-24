A Riccione torna "La Grande Boxe": sul ring anche 4 match femminili

Venerdì 26 giugno sul ring per la prima volta perfetta parità di genere

Torna uno degli appuntamenti sportivi più attesi dell'estate riccionese. Venerdì 26 giugno, dalle ore 21, il ristorante Da Quei Matti, all'interno del Parco Cicchetti di via Bufalini 9, ospiterà la manifestazione “La grande boxe a Riccione”, organizzata dalla ASD Boxe Riccione con il patrocinio del Comune. Divenuta ormai una tradizione dell’estate riccionese per chi ama lo sport, la riunione interregionale di pugilato dilettantistico, a ingresso gratuito, proporrà otto incontri al meglio delle tre riprese, con una perfetta parità di genere: quattro match femminili e quattro maschili, con il commento del giornalista Giorgio Betti. Sul ring saliranno gli atleti della Boxe Riccione Edoardo Gennari (Under 17), nella categoria Under 19 Giada Piergiacomi (57 kg) ed Eva Fabbri (60 kg), oltre agli Elite Dafne Martini (57 kg), Michela Maria Svarca (60 kg), Erion Hoxha e Marco Andrea La Torre (70 kg). Ad affrontarli saranno i pugili delle società abruzzesi L’Aquila Boxe 1960, ASD Ivanko Boxing, ASD Hurricane Boxe e della ravennate ASD Portofuori. “Per la prima volta dopo anni abbiamo sul ring una perfetta parità di genere, con quattro nostre atlete e quattro atleti - sottolinea Ivan Cancellieri, allenatore della Boxe Riccione che organizza l’evento -. È una grande soddisfazione e sono certo che sarà uno spettacolo di tecnica, in una location straordinaria come Da Quei Matti, che da anni ospita questa serata di sport, spettacolo e passione, capace di richiamare tanti appassionati e curiosi. Ci siamo preparati al meglio per una manifestazione che ogni estate accende l'entusiasmo della città”.