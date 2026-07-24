Marina Centro di Rimini, violento impatto tra un'auto e una moto: grave 67enne Riminese

Viale Regina Elena chiuso e traffico nel caos

Incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 24 luglio, in viale Regina Elena, nei pressi del pub Rose Crown.



Intorno alle ore 14, una donna alla guida di un'auto con targa svizzera stava effettuando la svolta per entrare nel parcheggio di un hotel quando, per cause in corso di accertamento, si è scontrata con una motocicletta BMW. Il centauro è finito violentemente contro la fiancata lato passeggero della vettura, venendo sbalzato per diversi metri oltre l'auto.



Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118. I primi soccorsi sono stati prestati dal personale della Questura presente in zona, in attesa dell'arrivo dei sanitari. Il motociclista, un riminese di 67 anni, è stato quindi trasportato all'ospedale Bufalini di Cesena. Secondo le prime informazioni avrebbe riportato gravi ferite a entrambe le gambe.



L'incidente ha provocato pesanti ripercussioni sulla circolazione. Viale Regina Elena è stato temporaneamente chiuso in entrambe le direzioni di marcia, verso Rimini e verso Riccione. Anche gli autobus di linea sono rimasti bloccati, mentre il traffico è stato deviato: i veicoli provenienti da Rimini sono stati indirizzati in via Tripoli, quelli provenienti da Riccione in via Pascoli.



Sono in corso i rilievi della Polizia Locale per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.